Lombardia: Tabacci, 'io candidato? Disponibile a dare una mano ma sono già stato governatore' (Di sabato 14 maggio 2022) Milano, 14 mag. (Adnkronos) - Bruno Tabacci si dice "Disponibile" a dare una mano in Lombardia in vista delle prossime elezioni regionali ma prova a spegnere i rumors che da settimane lo danno come candidato in pectore per la guida della Regione con il centrosinistra: "Per quanto mi riguarda non ho nulla da chiedere. Quello di presidente di Regione è un mestiere che ho già fatto peraltro", dice all'AdnKronos il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, già presidente di Regione Lombardia nel periodo 1987-1989. "Da uomo delle istituzioni - evidenzia - rispondendo a una domanda precisa ho semplicemente affermato la mia disponibilità a dare comunque una mano alla mia Regione qualora mi venisse chiesto, come credo debba fare chiunque ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 14 maggio 2022) Milano, 14 mag. (Adnkronos) - Brunosi dice "" aunainin vista delle prossime elezioni regionali ma prova a spegnere i rumors che da settimane lo danno comein pectore per la guida della Regione con il centrosinistra: "Per quanto mi riguarda non ho nulla da chiedere. Quello di presidente di Regione è un mestiere che ho già fatto peraltro", dice all'AdnKronos il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, già presidente di Regionenel periodo 1987-1989. "Da uomo delle istituzioni - evidenzia - rispondendo a una domanda precisa ho semplicemente affermato la mia disponibilità acomunque unaalla mia Regione qualora mi venisse chiesto, come credo debba fare chiunque ...

