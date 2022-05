LIVE MotoGP, GP Francia 2022 in DIRETTA: Martin e Mir avanzano, ora la Q2. Si lotta per la pole (Di sabato 14 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.32 Attenzione anche alla mina vagante Zarco, idolo di casa. Si profila dunque una sfida tra Quartararo e le Ducati. Chissà se Marc Marquez si inventerà qualcosa. 14.30 Grande favorito per la pole è Fabio Quartararo. Proveranno a pescare il giro buono anche le Ducati di Bagnaia, Miller e Martin. 14.29 Alle 14.35 inizierà la Q2. 15 minuti per stabilire la griglia di partenza. 14.26 Martin ha preceduto Mir di 129 millesimi e Bezzecchi di 0.136. Seguono Vinales, Marini, Di Giannantonio, OLIVEira, Binder, Morbidelli, Dovizioso, Alex Marquez, Gardner, Darryn Binder e Fernandez. 14.25 Terminata la Q1. Martin e Mir passano il turno e accedono in Q2. 14.25 Che peccato per Bezzecchi. Resta fuori per soli 7 millesimi, è 3°. 14.24 ... Leggi su oasport (Di sabato 14 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.32 Attenzione anche alla mina vagante Zarco, idolo di casa. Si profila dunque una sfida tra Quartararo e le Ducati. Chissà se Marc Marquez si inventerà qualcosa. 14.30 Grande favorito per laè Fabio Quartararo. Proveranno a pescare il giro buono anche le Ducati di Bagnaia, Miller e. 14.29 Alle 14.35 inizierà la Q2. 15 minuti per stabilire la griglia di partenza. 14.26ha preceduto Mir di 129 millesimi e Bezzecchi di 0.136. Seguono Vinales, Marini, Di Giannantonio, Oira, Binder, Morbidelli, Dovizioso, Alex Marquez, Gardner, Darryn Binder e Fernandez. 14.25 Terminata la Q1.e Mir passano il turno e accedono in Q2. 14.25 Che peccato per Bezzecchi. Resta fuori per soli 7 millesimi, è 3°. 14.24 ...

Advertising

ShefLegacy : RT @SkySportMotoGP: ?? MARTIN E MIR VANNO IN Q2 ?? Chi fa la pole a Le Mans ? IL LIVE ? - SkySport : RT @SkySportMotoGP: ?? MARTIN E MIR VANNO IN Q2 ?? Chi fa la pole a Le Mans ? IL LIVE ? - SkySportMotoGP : ?? MARTIN E MIR VANNO IN Q2 ?? Chi fa la pole a Le Mans ? IL LIVE ? - SSportNetwork : #SaturdayFever #MotoGP #GPFrancia Sono #Martin e #Mir i qualificati al #Q2. Out #Bezzecchi e #Marini, oltre a… - es_Motorsport : Bezzecchi se ha marcado un recto atravesando la escapatoria #FrenchGP ???? #MotoGP. ??#EnDIRECTO ?… -