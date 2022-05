LIVE Moto2, GP Francia 2022 in DIRETTA: al via il Q1 a Le Mans! (Di sabato 14 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI FP3, FP4 E QUALIFICHE DI MOTOGP ALLE 9.55, 13.30 E 14.10 15.10 BANDIERA VERDE! PARTE IL Q1! 15.08 Pochi minuti e si parte con il Q1! 15.05 Con lui, da tenere d’occhio anche Lorenzo Dalla Porta, Simone Corsi, Alessandro Zaccone e Niccolò Antonelli. 15.02 Prima, però, spazio al Q1, con Celestino Vietti assoluto protagonista a caccia del Q2. 14.59 Giornata positiva anche per Somkiat Chantra e Sam Lowes, rispettivamente terzo e quarto. 14.56 Molto bene anche Augusto Fernandez, che aveva effettuato il giro record della pista negli ultimi tentativi ma è stato cancellato per track limits. 14.53 Sinora Pedro Acosta è stato a dir poco straripante, dominio dello spagnolo nelle FP3. In difficoltà invece Celestino Vietti, che dovrà passare dal Q1. 14.50 Amiche e amici di ... Leggi su oasport (Di sabato 14 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FP3, FP4 E QUALIFICHE DI MOTOGP ALLE 9.55, 13.30 E 14.10 15.10 BANDIERA VERDE! PARTE IL Q1! 15.08 Pochi minuti e si parte con il Q1! 15.05 Con lui, da tenere d’occhio anche Lorenzo Dalla Porta, Simone Corsi, Alessandro Zaccone e Niccolò Antonelli. 15.02 Prima, però, spazio al Q1, con Celestino Vietti assoluto protagonista a caccia del Q2. 14.59 Giornata positiva anche per Somkiat Chantra e Sam Lowes, rispettivamente terzo e quarto. 14.56 Molto bene anche Augusto Fernandez, che aveva effettuato il giro record della pista negli ultimi tentativi ma è stato cancellato per track limits. 14.53 Sinora Pedro Acosta è stato a dir poco straripante, dominio dello spagnolo nelle FP3. In difficoltà invece Celestino Vietti, che dovrà passare dal Q1. 14.50 Amiche e amici di ...

