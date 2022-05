La Commissione Femminicidio conferma | nei tribunali si confonde la violenza con il conflitto e si colpevolizzano le donne

(Di sabato 14 maggio 2022) Venerdì mattina è stato presentato in Senato il terzo rapporto dellapresieduta dalla senatrice Valeria Valente. Sono stati analizzati 1500 fascicoli diordinari e minorili e sono state passate al setaccio tutte le documentazioni di cause di separazione e affidamento dei minori. Una particolare attenzione è stata data anche al linguaggio di Ctu e Giudici. Ne è uscito un quadro problematico checiò che i centri antidella rete D.i.Re denunciano da decenni: neiitaliani non si riconosce la, la sicon ile sile vittime di. A farla ancora da padrone sono i pregiudizi legati a una visione ...

