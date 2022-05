Inter, riecco la campagna abbonamenti: da mercoledì al via le sottoscrizioni (Di sabato 14 maggio 2022) L’Inter riapre la campagna abbonamenti Dopo lo stop forzato causa Coronavirus, riparte da mercoledì la campagna abbonamenti in casa Inter. Il club nerazzurro ha suddiviso la sottoscrizione in tre fasi dando priorità a chi era abbonato nella stagione 2019/2020, mettendo a disposizione 28 mila tessere. “mercoledì prossimo scatterà pure la campagna abbonamenti per la prossima stagione. Insomma, anche l’Inter torna alla normalità pre-pandemia, tanto che il prezzo medio delle tessere sarà invariato. La vendita avrà 3 fasi: la prima riservata ai vecchi abbonati, la seconda agli iscritti alla lista d’attesa e la terza aperta a tutti”. “Sempre che ci siano ancora posti liberi. Il club nerazzurro, ... Leggi su intermagazine (Di sabato 14 maggio 2022) L’riapre laDopo lo stop forzato causa Coronavirus, riparte dalain casa. Il club nerazzurro ha suddiviso la sottoscrizione in tre fasi dando priorità a chi era abbonato nella stagione 2019/2020, mettendo a disposizione 28 mila tessere. “prossimo scatterà pure laper la prossima stagione. Insomma, anche l’torna alla normalità pre-pandemia, tanto che il prezzo medio delle tessere sarà invariato. La vendita avrà 3 fasi: la prima riservata ai vecchi abbonati, la seconda agli iscritti alla lista d’attesa e la terza aperta a tutti”. “Sempre che ci siano ancora posti liberi. Il club nerazzurro, ...

