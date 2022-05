Il Foglio: Conte ora chiede anche agli avversari di smettere di piagnucolare (Di sabato 14 maggio 2022) In un articolo dell’edizione odierna del Foglio Sportivo si può leggere di Premier League e di Antonio Conte, che viene definito «l’uomo del momento» del campionato inglese. Prima per le parole gentili che Jürgen Klopp, posseduto da Lele Adani, gli ha rivolto parlando del calcio troppo difensivo dell’allenatore italiano che “non è il mio calcio ”, poi per il 3-0 nel derby contro l’Arsenal che ha spalancato agli Spurs la possibilità di qualificarsi per la Champions. Manco fosse uno juventino su Twitter dopo la Coppa Italia, l’allenatore dei Gunners si è lamentato dell’arbitraggio della sfida di giovedì sera e Conte gli ha risposto di smetterla di piagnucolare. Comunque finisca la stagione, nessuno dei due manager rischia il posto. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 14 maggio 2022) In un articolo dell’edizione odierna delSportivo si può leggere di Premier League e di Antonio, che viene definito «l’uomo del momento» del campionato inglese. Prima per le parole gentili che Jürgen Klopp, posseduto da Lele Adani, gli ha rivolto parlando del calcio troppo difensivo dell’allenatore italiano che “non è il mio calcio ”, poi per il 3-0 nel derby contro l’Arsenal che ha spalancatoSpurs la possibilità di qualificarsi per la Champions. Manco fosse uno juventino su Twitter dopo la Coppa Italia, l’allenatore dei Gunners si è lamentato dell’arbitraggio della sfida di giovedì sera egli ha risposto di smetterla di. Comunque finisca la stagione, nessuno dei due manager rischia il posto. L'articolo ilNapolista.

