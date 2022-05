Highlights e gol Roma-Venezia 1-1 | Serie A 2021 2022 VIDEO

(Di sabato 14 maggio 2022) Ildei gol e deglidi, match valevole per la trentasettesima giornata del campionato di. Allo stadio Olimpico partenza shock per i giallorossi che subiscono gol dopo solamente cinquanta secondi di gioco grazie alla zuccata vincente di Okereke. Da quel momento diventa un assedio totale dellache prende quattro traverse (due di Pellegrini, una di Cristante e una di Zalewski), ilrimane in dieci per l’espulsione di Kiyine. Ma il pareggio dei giallorossi arriva solamente nel finale grazie ad Eldor Shomurodov. Un punto di orgoglio per ilgià retrocesso, mentre laè momentaneamente sesta a +1 su Atalanta e Fiorentina che però ...

Advertising

Inter : ?? | HIGHLIGHTS ??? Li avete visti bene i gol di ieri? Per sicurezza noi ve li mettiamo qui ?? Quale vi ha fatto url… - ColucciLc : RT @NewsTuttoC: Pro Sesto-Seregno 1-1, gol e highlights della partita - NewsTuttoC : Pro Sesto-Seregno 1-1, gol e highlights della partita - frankneapolitan : Nemmeno una notizia completa nel dire contro un #Venezia già retrocesso ed in 10 dal 32’ x il ?? a #Kiyine #Rometta… - NewsTuttoC : Fidelis Andria-Paganese 1-0, gol e highlights della partita -

La cronaca di Empoli - Salernitana () leggi anche Finale Coppa Italia 2022, Juventus - Inter 2 - 4: doppietta di Perisic Pronti via e l'Empoli va vicino al: Cutrone a tu per tu con ...Nella gara della 34ª e ultima giornata di Bundesliga 2021 - 22, Mainz e Eintracht Francoforte pareggiano per 2 - 2. InIngvartsen (doppietta), Tuta e Borre. Guarda glidel matchGuarda gli highlights completi di Roma-Venezia, partita valida per la 37a giornata di Serie A, con calcio d'inizio fissato alle 20:45 ...In totale 69 gol fatti e 49 subiti, nella scorsa stagione gran rimonta da 1-0 a 1-3 il 13 dicembre 2020 aperta dal grande ex Nicolò Barella (vedi highlights). All’andata, quasi un anno dopo (12 ...