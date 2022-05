Finlandia distrutta in 10 secondi Zhuravlyov tremendo contro la Nato Da dove parte il missile ipersonico

(Di sabato 14 maggio 2022) Unpotrebbe spazzare lain soli dieci. E' la tremenda minaccia che viene dalla Russia e precisamente dal deputato Alekseyche è anche vicepresidente della Commissione Difesa del Cremlino. In una recente intervista ripresa dal "Mirror",parla della possibilità di lanciare ilKinzhal che ridurrebbe in cenere lain soli dieci. "Se lavuole entrare a fardella- ha detto il deputato della Duma - allora il nostro obiettivo è assolutamente legittimo: mettere in discussione l'esistenza di questo Stato". Il generale accusa anche il Paese di Sanna Marin di essere poco grato nei confronti ...

Advertising

forotskij : @AleGuerani La neutralità è la moneta di scambio con cui la #Finlandia ottenne di non essere distrutta dopo quella… - tamistars : RT @ppiersante: Troppo comodo voler entrare nella NATO aggratis cara #Finlandia. C’è un prezzo da pagare: qualche strage di centinaia di in… - ahp68 : RT @ppiersante: Troppo comodo voler entrare nella NATO aggratis cara #Finlandia. C’è un prezzo da pagare: qualche strage di centinaia di in… - antoniodicuba : RT @ppiersante: Troppo comodo voler entrare nella NATO aggratis cara #Finlandia. C’è un prezzo da pagare: qualche strage di centinaia di in… - bugsbonny76 : RT @ppiersante: Troppo comodo voler entrare nella NATO aggratis cara #Finlandia. C’è un prezzo da pagare: qualche strage di centinaia di in… -

Non ci sono per interrompere le forniture di gas allada oggi, questa e' un'altra bufala",... 10.54 Mosca,raffineria nella regione di Poltava Le forze russe hanno distrutto una...scriveva ieri che Mosca avrebbe potuto tagliare da oggi le forniture di gas allain ... sarebbe stata colpita eda unità ucraine nelle acque del Mar Nero, vicino all'isola.Turchia offre una nave per evacuare i militari feriti a Azovstal: la Russia interrompe le forniture di elettricità verso Helsinki ...«Quando i nostri figli vengono deportati, si distrugge l’identità nazionale e si priva il ... Ore 15.20 - La Turchia non ha chiuso la porta all'adesione di Svezia e Finlandia alla Nato, ma vuole ...