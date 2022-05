Eurovision Islanda, chi sono le Systur? Tre sorelle unite dall’impegno per i diritti dei bambini trans (Di sabato 14 maggio 2022) ?? Un misto tra atmosfera country, cappelli da cowgirl in testa, e passetti di danza che fanno molto stile Woodstock. Le Systur, le tre cantanti che rappresentano l’Islanda all’Eurovision Song Contest 2022, incantano e fanno divertire con la loro “Með Hækkandi So?l” (“Con il sorgere del sole”). Il gruppo composto dalle tre sorelle Sigga, Beta ed Elìn Eyþórsdóttir, dopo aver convinto il pubblico e il televoto alla semifinale di martedì 10 maggio, tentano il colpaccio alla finale dell’Eurovision. La storia delle tre donne, accompagnate sul palco dal fratello Eytho, batterista ufficiale della band, non è fatta solo di musica folk, ma anche di impegno per la comunità Lgbtq+ e per i diritti dei bambini trans. Elìn è dichiaratamente lesbica e Sigga ha un ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 14 maggio 2022) ?? Un misto tra atmosfera country, cappelli da cowgirl in testa, e passetti di danza che fanno molto stile Woodstock. Le, le tre cantanti che rappresentano l’all’Song Contest 2022, incantano e fanno divertire con la loro “Með Hækkandi So?l” (“Con il sorgere del sole”). Il gruppo composto dalle treSigga, Beta ed Elìn Eyþórsdóttir, dopo aver convinto il pubblico e il televoto alla semifinale di martedì 10 maggio, tentano il colpaccio alla finale dell’. La storia delle tre donne, accompagnate sul palco dal fratello Eytho, batterista ufficiale della band, non è fatta solo di musica folk, ma anche di impegno per la comunità Lgbtq+ e per idei. Elìn è dichiaratamente lesbica e Sigga ha un ...

