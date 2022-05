(Di sabato 14 maggio 2022) “Magari un giorno si parlerà dicome della Sorrento del Nord”. Questo l’azzardo retorico di, ministro per il Sud, nel suo intervento finale al forum “Verso Sud” organizzato dal Ministero con The European House – Ambrosetti a Sorrento. Ospiti illustri alladel Sud Alla due giorni di Villa Zagara hanno partecipato le massime cariche istituzionali e politiche italiane, a partire dal Capo dello Stato Sergio Mattarella, il presidente della Camera Roberto Fico e il premier Mario Draghi, ma anche dieci ministri, idei principali partiti politici, governatori delle Regioni del Sud e rappresentanti dei governi dei Paesi del Mediterraneo.: diventerà un appuntamento annuale Un evento che qualcuno ha già ribattezzato “la...

Dopo la "Cernobbio del Sud" Repubblica candida Mara Carfagna a leader del centro che non c'è Il premier a Sorrento con il presidente della Repubblica al meeting organizzato dalla ministra Carfagna: «Ci sono tutte le potenzialità per convergere verso il Centro-Nord»