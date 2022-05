Djokovic-Ruud in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Internazionali d’Italia 2022 (Di sabato 14 maggio 2022) Novak Djokovic affronterà il norvegese Casper Ruud al penultimo atto degli Internazionali d’Italia 2022. Il successo ai quarti di finale contro il canadese Auger-Aliassime è valso al serbo la vittoria numero 999 della carriera ed anche il mantenimento della vetta del ranking mondiale. Per il numero uno del mondo si tratta della terza semifinale consecutiva dopo Belgrado e Madrid. Segno lampante che la condizione di forma in vista del Roland Garros è decisamente buona. Djokovic è avanti 2-0 nei precedenti contro Ruud. Il loro primo confronto diretto è stato proprio in una semifinale a Roma (l’edizione era il 2020). Il tennista scandinavo proverà a giocare a braccio sciolto, tentando di comandare il più possibile gli scambi sia con il servizio sia con il dritto. Sulla ... Leggi su sportface (Di sabato 14 maggio 2022) Novakaffronterà il norvegese Casperal penultimo atto degli. Il successo ai quarti di finale contro il canadese Auger-Aliassime è valso al serbo la vittoria numero 999 della carriera ed anche il mantenimento della vetta del ranking mondiale. Per il numero uno del mondo si tratta della terza semifinale consecutiva dopo Belgrado e Madrid. Segno lampante che la condizione di forma in vista del Roland Garros è decisamente buona.è avanti 2-0 nei precedenti contro. Il loro primo confronto diretto è stato proprio in una semifinale a Roma (l’edizione era il 2020). Il tennista scandinavo proverà a giocare a braccio sciolto, tentando di comandare il più possibile gli scambi sia con il servizio sia con il dritto. Sulla ...

Advertising

WeAreTennisITA : NOLE IS BACK ?? Djokovic gioca la sua migliore partita dell'anno e raggiunge la semi n. 13 a Roma, battuto Auger Ali… - Eurosport_IT : NOLE RIMANE IL NUMERO 1 ???? Djokovic raggiunge Ruud in semifinale e blinda la vetta del ranking Atp ai danni di Dan… - senzchicca : RT @Eurosport_IT: NOLE RIMANE IL NUMERO 1 ???? Djokovic raggiunge Ruud in semifinale e blinda la vetta del ranking Atp ai danni di Daniil Me… - lascolomba : RT @WeAreTennisITA: NOLE IS BACK ?? Djokovic gioca la sua migliore partita dell'anno e raggiunge la semi n. 13 a Roma, battuto Auger Aliassi… - infoitsport : Tennis, Novak Djokovic: 'Auger-Aliassime è un giocatore completo, con Ruud punto alla vittoria numero 1000' -