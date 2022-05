Djokovic-Ruud in tv: data, orario, canale e diretta streaming Internazionali d’Italia 2022 (Di sabato 14 maggio 2022) Novak Djokovic affronterà Casper Ruud in occasione delle semifinali degli Internazionali BNL d’Italia 2022. La sfida conta due precedenti, uno dei quali proprio a Roma nel 2020, entrambi terminati con successi del numero uno al mondo in due set. Dopo aver sconfitto Felix Auger-Aliassime ai quarti, non esattamente uno specialista sulla terra battuta, il tennista di Belgrado proverà ad avere la meglio anche su uno dei più performanti giocatori del circuito maschile sul rosso. Il norvegese ha superato invece Denis Shapovalov, fautore a sua volta dell’eliminazione di Rafael Nadal, garantendosi un pass per il penultimo atto del torneo; oltre, ovviamente, alla chance di confrontarsi con il serbo per un posto in finale. Interessante la sfida tra Djokovic e Ruud, atleti ... Leggi su sportface (Di sabato 14 maggio 2022) Novakaffronterà Casperin occasione delle semifinali degliBNL. La sfida conta due precedenti, uno dei quali proprio a Roma nel 2020, entrambi terminati con successi del numero uno al mondo in due set. Dopo aver sconfitto Felix Auger-Aliassime ai quarti, non esattamente uno specialista sulla terra battuta, il tennista di Belgrado proverà ad avere la meglio anche su uno dei più performanti giocatori del circuito maschile sul rosso. Il norvegese ha superato invece Denis Shapovalov, fautore a sua volta dell’eliminazione di Rafael Nadal, garantendosi un pass per il penultimo atto del torneo; oltre, ovviamente, alla chance di confrontarsi con il serbo per un posto in finale. Interessante la sfida tra, atleti ...

