Cairo |  «Belotti? Il suo procuratore sta parlando con Vagnati | è intervenuto anche Juric»

(Di sabato 14 maggio 2022) Il presidente del Torino, Urbano, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Deejaydi mercato. Ha toccato i temie Bremer.è stato recentemente accostatoal mercato del Napoli. “Conil contratto è in scadenza,e il suostanno. Avevo detto che non volevo più parlarne, ma vediamo cosa può accadere. Per il resto sono giocatori molto apprezzati, ci sono molte squadre che ronzano attorno a Bremer in particolare e ad altri. Essendo reduci da annate complicate economicamente, dobbiamo sistemare le cose mantenendo la forza della squadra rapportandoci poi con una rosa ...

Commenta per primo Il presidente del Torino Urbanoha parlato a Radio Deejay soffermandosi con particolare attenzione sui nomi di Andreae Gleison Bremer : 'Conil contratto è in scadenza, Vagnati e il suo procuratore stanno ...Urbanoè intervenuto ai microfoni di Radio Deejay nella trasmissione 'Deejay Football Club' . Queste le dichiarazioni del patron del Torino : ' RinnovoVagnati e il suo procuratore ne stanno ...Gleison Bremer lascerà il Torino la prossima estate per una big: Inter e Juventus sono le prime della lista in Italia ...In mattinata il presidente granata Urbano Cairo è intervenuto ai microfoni di Radio Deejay nel programma condotto da Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa, "Deejay Football Club". Di seguito le sue dichiaraz ...