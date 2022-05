Buffalo, sparatoria in un supermercato: otto morti. Ucciso il killer (Di sabato 14 maggio 2022) Ultim'ora New York, 14 maggio 2022 - Diverse persone sono state colpite in un supermercato di Buffalo, nello Stato di New York. La polizia su Twitter ha parlato di una "sparatoria di massa" , con "... Leggi su quotidiano (Di sabato 14 maggio 2022) Ultim'ora New York, 14 maggio 2022 - Diverse persone sono state colpite in undi, nello Stato di New York. La polizia su Twitter ha parlato di una "di massa" , con "...

Advertising

rtl1025 : ?? Ci sarebbero almeno otto morti nella #sparatoria al #supermercato di #Buffalo negli #USA. Lo riporta Nbc citando alcune fonti. - DanieleDann1 : ?? #NewYork: Almeno 8 persone sono rimaste uccise in una #sparatoria in un supermercato a #Buffalo. L'aggressore è s… - mFantasy : RT @rtl1025: ?? Ci sarebbero almeno otto morti nella #sparatoria al #supermercato di #Buffalo negli #USA. Lo riporta Nbc citando alcune font… - Iwaslateforatag : RT @putino: Almeno 8 morti a causa di una sparatoria in un supermercato di Buffalo nello Stato di New York. - MattiaGallo17 : RT @rtl1025: ?? Ci sarebbero almeno otto morti nella #sparatoria al #supermercato di #Buffalo negli #USA. Lo riporta Nbc citando alcune font… -