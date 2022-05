A San Martino Sannita sarà una corsa a tre per la fascia tricolore: le liste in campo (Di sabato 14 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSfida a tre a San Martino Sannita. Per raccogliere l’eredità di Angelo Ciampi, nel frattempo divenuto sindaco a San Giorgio del Sannio, in campo ci sono Angela Martignetti, Giovanni Lucariello e Anna Molinaro. Ecco le tre liste depositate tra ieri e oggi: Con Angela Martignetti (Continuità e Futuro): Carmine Bosco, Lucia Frasciello, Lucia Giacco, Gerardo Liguori, Giancarlo Nuzzolo, Stefania Pellino, Francesco Salerno, Nicola Santoro, Antonio Santucci, Raffaele Spagnuolo. Con Giovanni Lucariello (Insieme Cambiamo San Martino): Nicola De Ieso, Gaetano De Capua, Angelo Verga, Cristian Ionni, Orazio Nardone, Antonietta Bocchino, Anna Pellino, Cinzia Longo, Giuseppe Colella, Lucia Esposti. Con Anna Molinaro (Noi): Mariantonietta Miracolo, Alba Colonna, Antonio Palermo, ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 14 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSfida a tre a San. Per raccogliere l’eredità di Angelo Ciampi, nel frattempo divenuto sindaco a San Giorgio del Sannio, inci sono Angela Martignetti, Giovanni Lucariello e Anna Molinaro. Ecco le tredepositate tra ieri e oggi: Con Angela Martignetti (Continuità e Futuro): Carmine Bosco, Lucia Frasciello, Lucia Giacco, Gerardo Liguori, Giancarlo Nuzzolo, Stefania Pellino, Francesco Salerno, Nicola Santoro, Antonio Santucci, Raffaele Spagnuolo. Con Giovanni Lucariello (Insieme Cambiamo San): Nicola De Ieso, Gaetano De Capua, Angelo Verga, Cristian Ionni, Orazio Nardone, Antonietta Bocchino, Anna Pellino, Cinzia Longo, Giuseppe Colella, Lucia Esposti. Con Anna Molinaro (Noi): Mariantonietta Miracolo, Alba Colonna, Antonio Palermo, ...

