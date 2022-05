Advertising

anteprima24 : ** A #Molinara Addabbo corre per il tris ma lo sfida Cirocco: Le liste ** -

anteprima24.it

...è concluso con le parole del Sindaco:' Inizio con i dovuti ringraziamenti per questa donazione, gesto intriso di profonda sensibilità. Alla Protezione Civile Provinciale, a quella di...Adesso per loro si apre una speranza qui in Italia, qui nel Sannio adove sono state inseriti nel SAI (Sistema Accoglienza Integrazione) del Comune del Sindaco Giuseppe. Il Progetto '... A Molinara Addabbo corre per il tris ma lo sfida Cirocco: Le liste È ormai certo che ci sarà una seconda lista a competere nelle imminenti elezioni amministrative che si terranno a Molinara. Se da un lato è arrivata la conferma, quasi scontata, della ricandidatura di ...È ormai certo che ci sarà una seconda lista a competere nelle imminenti elezioni amministrative che si terranno a Molinara. Se da un lato è arrivata la conferma, quasi scontata, della ricandidatura di ...