A Giffoni Sei Casali sfida tra “ex” sindaci

(Di sabato 14 maggio 2022) L’uscente Francesco Munno e l’ex sindaco Luigi Vitolo: sono i due aspiranti cittadini che, questa mattina, hanno consegnato le liste per le prossime elezioni amministrative. Munno è in campo con la civica Insieme per i. I candidati al consiglio comunale sono: Giuseppe Alfano Angelina Di Muro Antonio Di Muro Isabella Manfredelli Orsola Mele Massimiliano Naddeo Mario Russo Rosaria Schettini Giovanni Scorzelli Carmine Sica Giuseppe Sica Pasquale Vetromile Vitolo invece prova a conquistare la fascia tricolore conSeiin Comune e i candidati sono: Barone Maria Teresa Barra Alfonso Di Maio Ilenia Di Muro Lucia Di Napoli Francesco Dragone Massimiliano Ferrara Vincenzo Gallo Teresa Grimaldi Ernesto Maddalo Marco Consiglia

Un "Viaggio Sensoriale nel Territorio" organizzato nei comuni di Giffoni Vale Piana, Giffoni Sei Casali, Montecorvino Rovella e San Cipriano Picentino, nell'ambito del ..."È stata una mattinata intensa, una bella emozione per un evento che si consoliderà nel tempo e renderà il 'pianeta Giffoni' ancora una volta punto di incontro per ragazzi di ogni età e nazionalità ...