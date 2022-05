Viabilità Roma Regione Lazio del 13-05-2022 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 13 maggio 2022)DEL 13 MAGGIO10.20 FEDERICO DI LERNIA BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE PER INCIDENTE TRAFIUMICINO E PONTINA E PIU AVANTI SI STA ANCORA IN CODA PER INCIDENTE TRA APPIA E TIBURTINA SEMPRE CODE PER INCIDENTE IN INTERNA QUESTA VOLTA TRA CASSIA BIS E A24 E RALLENTAMENTI TRA DIRAMAZIONESUD E APPIA CODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA VIA DEL MARE DA ACILIA AL RACCORDO IN DIREZIONESULLAFIUMICINO SI VIAGGIA A RILENTO ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR ANCORA DISAGI SULLA PONTINA, PER I LAVORI IN CORSO SI PROCEDE INCOLONNATI TRA CASTELNO E SPINACETO IN DIREZIONE ...