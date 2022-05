Uomini e Donne | Ritorno clamoroso a settembre: “Per uno sgarbo a Ida” (Di venerdì 13 maggio 2022) Nuovi colpi di scena sono attesi in vista di settembre e della nuova stagione di Uomini e Donne: tornerà per corteggiarlo La dama Ida Platano (screenshot Witty)Questa stagione di Uomini e Donne volge ormai al termine con le ultime scelte dei protagonisti che sono attese nei prossimi giorni. Tra coloro che si sono imposti al centro dello studio c’è senza dubbio il cavaliere Riccardo Guarnieri che ha fatto il suo Ritorno dopo un lungo periodo di assenza. Ancora una volta ha dovuto affrontare il suo passato con Ida Platano che sembrerebbe non aver del tutto dimenticato. Allo stesso tempo però Riccardo nei giorni scorsi ha fatto una rivelazione inaspettata. Il cavaliere ha raccontato di aver seguito con interesse il trono di Matteo Ranieri e di essere rimasto affascinato dalla non scelta ... Leggi su direttanews (Di venerdì 13 maggio 2022) Nuovi colpi di scena sono attesi in vista die della nuova stagione di: tornerà per corteggiarlo La dama Ida Platano (screenshot Witty)Questa stagione divolge ormai al termine con le ultime scelte dei protagonisti che sono attese nei prossimi giorni. Tra coloro che si sono imposti al centro dello studio c’è senza dubbio il cavaliere Riccardo Guarnieri che ha fatto il suodopo un lungo periodo di assenza. Ancora una volta ha dovuto affrontare il suo passato con Ida Platano che sembrerebbe non aver del tutto dimenticato. Allo stesso tempo però Riccardo nei giorni scorsi ha fatto una rivelazione inaspettata. Il cavaliere ha raccontato di aver seguito con interesse il trono di Matteo Ranieri e di essere rimasto affascinato dalla non scelta ...

