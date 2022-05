Ultime Notizie Roma del 13-05-2022 ore 19:10 (Di venerdì 13 maggio 2022) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione e da parte di Francesco Vitale in studio da commissario diritti umani del parlamento ucraino Ludmilla denisova affermato che più di 210 bambini ucraini Sono stati deportati contro la loro volontà dai rustici sono parte degli 1100000 ucraini che chi era ferma siano stati portati via dal loro paese con la forza parlando alla TV nazionale di sopra affermato che quando i nostri figli vengono deportati si distrugge l’identità Nazionale si priva il nostro paese del mito prove a sostegno di queste cifre il Guardian che riferisce vera notizia aggiunge che non è stato possibile verificare in modo indipendente andiamo a Gerusalemme su di tensione e scontri Giordania tra ferit e minacce dalla zia di SLA mica fare d’amici funerali di uscire la giornalista di Al Jazeera uccisa durante uno scontro a fuoco due giorni fa ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 13 maggio 2022)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione e da parte di Francesco Vitale in studio da commissario diritti umani del parlamento ucraino Ludmilla denisova affermato che più di 210 bambini ucraini Sono stati deportati contro la loro volontà dai rustici sono parte degli 1100000 ucraini che chi era ferma siano stati portati via dal loro paese con la forza parlando alla TV nazionale di sopra affermato che quando i nostri figli vengono deportati si distrugge l’identità Nazionale si priva il nostro paese del mito prove a sostegno di queste cifre il Guardian che riferisce vera notizia aggiunge che non è stato possibile verificare in modo indipendente andiamo a Gerusalemme su di tensione e scontri Giordania tra ferit e minacce dalla zia di SLA mica fare d’amici funerali di uscire la giornalista di Al Jazeera uccisa durante uno scontro a fuoco due giorni fa ...

Advertising

repubblica : Guerra in Ucraina, le ultime notizie: russi in ritirata da Kharkhiv e in difficolta' nel Lugansk. Colpita un'altra… - sole24ore : ?? Il ministro americano della Difesa, #LloydAustin, ha parlato oggi con il suo collega russo, #SergeiShoigu:… - sole24ore : ?? #Coronavirus ultime notizie. #Cartabellotta:?“Circolazione ancora elevata, usare mascherine al chiuso”. Per il pr… - 47187297Bruna : RT @pidioiscariota: Salerno in lutto per Mirella, mamma e insegnante: il cordoglio degli amici #vianantro ...professoressa - ninoBertolino : RT @sole24ore: ?? #Finlandia: la #Russia sospenderà domani la fornitura di elettricità. ???? La #Spagna si esprime a favore dell'ingresso di… -