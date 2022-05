Ultime Notizie – Lenti a contatto, quasi metà di chi le usa le sceglie a sostituzione frequente (Di venerdì 13 maggio 2022) In Italia sono 4,5 milioni le persone che utilizzano le Lenti a contatto e quasi la metà, circa 2 milioni, predilige quelle a sostituzione frequente (settimanali, quindicinali o mensili). E’ quanto emerge da un’indagine che ha coinvolto oltre 2mila portatori di Lenti a contatto a ricambio frequente e più di 200 professionisti della cura degli occhi, condotta da Alcon, società leader globale nell’eyecare, in occasione del lancio della nuova lente mensile Total30*. Nonostante la scelta tra i diversi dispositivi sia soggettiva, solo conoscendone le differenze si opererà una decisione consapevole: “Le Lenti a contatto giornaliere e quelle a sostituzione frequente, ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 13 maggio 2022) In Italia sono 4,5 milioni le persone che utilizzano lela, circa 2 milioni, predilige quelle a(settimanali, quindicinali o mensili). E’ quanto emerge da un’indagine che ha coinvolto oltre 2mila portatori dia ricambioe più di 200 professionisti della cura degli occhi, condotta da Alcon, società leader globale nell’eyecare, in occasione del lancio della nuova lente mensile Total30*. Nonostante la scelta tra i diversi dispositivi sia soggettiva, solo conoscendone le differenze si opererà una decisione consapevole: “Legiornaliere e quelle a, ...

Advertising

repubblica : Guerra in Ucraina, le ultime notizie: russi in ritirata da Kharkhiv e in difficolta' nel Lugansk. Colpita un'altra… - sole24ore : ?? #Coronavirus ultime notizie. #Cartabellotta:?“Circolazione ancora elevata, usare mascherine al chiuso”. Per il pr… - sole24ore : ??#EmmanuelMacron: «Non siamo in #guerra contro la #Russia, lavoriamo per la preservazione dell’integrità dell’… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 SSC Napoli, le ultime da Castelvolturno: domani mattinata di riposto pe… - TuttoASRoma : ROMA-VENEZIA La conferenza integrale pre gara di Mourinho (VIDEO) -