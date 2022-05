Torino, Zaza addio certo in estate: piace in Spagna (Di venerdì 13 maggio 2022) Simone Zaza è pronto a separarsi dal Torino in estate: sull’attaccante granata ci sono diversi club spagnoli Le strade tra il Torino e Zaza sono pronte a separarsi in estate. L’attaccante non rientra più nei piani dei granata e piace tanto in Spagna. Sono quattro le squadre interessate: Cadice, Mallorca, Rayo Vallecano e Real Betis. Al netto di capire la situazione tra retrocessioni e coppe, il nodo principale per la sua cessione resta quello relativo al cartellino e al suo ingaggio elevato. Lo scrive Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 13 maggio 2022) Simoneè pronto a separarsi dalin: sull’attaccante granata ci sono diversi club spagnoli Le strade tra ilsono pronte a separarsi in. L’attaccante non rientra più nei piani dei granata etanto in. Sono quattro le squadre interessate: Cadice, Mallorca, Rayo Vallecano e Real Betis. Al netto di capire la situazione tra retrocessioni e coppe, il nodo principale per la sua cessione resta quello relativo al cartellino e al suo ingaggio elevato. Lo scrive Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Torino, Zaza addio certo in estate: piace in Spagna Simone Zaza è pronto a separarsi dal Torino in estate: sull'attaccante granata ci sono diversi club spagnoli Le strade tra il Torino e Zaza sono pronte a separarsi in estate. L'attaccante non rientra più nei piani dei granata e piace tanto in Spagna. Sono quattro le squadre interessate: Cadice, Mallorca, Rayo Vallecano e ... Nei ricordi dell''eretico' Goffredo Fofi la "Spoon River" della sinistra migliore ... dagli anni '50 - quando lavorò al suo primo, e in qualche modo già definitivo libro della vita, il saggio L'immigrazione meridionale a Torino, già pronto per Einaudi, rifiutato e poi uscito da ... Calcio News 24 Zaza, la via di fuga è in Spagna Simone Zaza ha ancora un anno di contratto con il Torino, però a fine stagione andrà via e potrebbe tornare in Spagna. Quattro club, che ricordano ancora la sua avventura nel ... Zaza ai margini, il Toro prepara l’addio: ma l’ingaggio complica la cessione Simone Zaza in questo campionato ha raccolto solo 10 presenze senza mai riuscire a segnare, in estate lascerà il Toro Il presidente Urbano Cairo con il responsabile dell’area tecnica granata Davide ... Simoneè pronto a separarsi dalin estate: sull'attaccante granata ci sono diversi club spagnoli Le strade tra ilsono pronte a separarsi in estate. L'attaccante non rientra più nei piani dei granata e piace tanto in Spagna. Sono quattro le squadre interessate: Cadice, Mallorca, Rayo Vallecano e ...... dagli anni '50 - quando lavorò al suo primo, e in qualche modo già definitivo libro della vita, il saggio L'immigrazione meridionale a, già pronto per Einaudi, rifiutato e poi uscito da ... Torino, Zaza addio certo in estate: piace in Spagna Simone Zaza ha ancora un anno di contratto con il Torino, però a fine stagione andrà via e potrebbe tornare in Spagna. Quattro club, che ricordano ancora la sua avventura nel ...Simone Zaza in questo campionato ha raccolto solo 10 presenze senza mai riuscire a segnare, in estate lascerà il Toro Il presidente Urbano Cairo con il responsabile dell’area tecnica granata Davide ...