Spalletti ha chiesto le conferme di Mertens e Ospina (Di venerdì 13 maggio 2022) Luciano Spalletti avrebbe richiesto a Aurelio De Laurentiis le conferme dei due giocatori. Le trattative appaiono però difficili Ne parlano sul Corriere dello Sport: Aurelio De Laurentiis e Luciano Spalletti si sarebbero confrontati sul mercato e l’allenatore avrebbe richiesto la permanenza di Dries Mertens e David Ospina. Entrambi i calciatori andranno in scadenza, ma appare L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 13 maggio 2022) Lucianoavrebbe ria Aurelio De Laurentiis ledei due giocatori. Le trattative appaiono però difficili Ne parlano sul Corriere dello Sport: Aurelio De Laurentiis e Lucianosi sarebbero confrontati sul mercato e l’allenatore avrebbe rila permanenza di Driese David. Entrambi i calciatori andranno in scadenza, ma appare L'articolo

Advertising

ralphfiennes55 : RT @MicheleDiGenn10: @antorendina @MarcoDiMaro Spalletti non ha dato lezioni a nessuno. Ha semplicemente chiesto perché sono state messe in… - MicheleDiGenn10 : @antorendina @MarcoDiMaro Spalletti non ha dato lezioni a nessuno. Ha semplicemente chiesto perché sono state messe… - FerraraLiberato : @stefzoc @bruttapas @Chiariello_CS Magari ha solo chiesto uno striscione contro spalletti. La frase penso anche io che non sia sua - tuttonapoli : CdS - Spalletti-ADL, rapporto in evoluzione: il tecnico ha chiesto una conferma - expoar95 : Ad Auriemma non gli rivolge la parola nemmeno più la moglie,ma lui sa che i giocatori hanno chiesto la cessione per… -