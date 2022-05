Scherma, Coppa del Mondo 2022: Gabriele Cimini sul podio ad Heidenheim. Quinto Santarelli (Di venerdì 13 maggio 2022) Heidenheim porta sicuramente fortuna a Gabriele Cimini. Il toscano ha chiuso al terzo posto la prova di Coppa del Mondo di spada maschile in Germania, centrando il secondo podio della sua stagione (era stato sempre terzo a Budapest), il quarto della carriera. Il nativo di Pisa aveva centrato il suo primo podio in carriera proprio sulle pedane tedesche nel 2018 ed oggi ha quasi accarezzato anche la prima vittoria, visto che la finale è sfumata solo all’ultima stoccata. Infatti Cimini è stato sconfitto per 15-14 dal marocchino Houssam Elkord. La vittoria è andata al francese Romain Cannone, che ha battuto poi lo spadista africano in finale per 15-11. Sul podio al terzo posto, insieme a Cimini, ha chiuso anche l’ungherese ... Leggi su oasport (Di venerdì 13 maggio 2022)porta sicuramente fortuna a. Il toscano ha chiuso al terzo posto la prova dideldi spada maschile in Germania, centrando il secondodella sua stagione (era stato sempre terzo a Budapest), il quarto della carriera. Il nativo di Pisa aveva centrato il suo primoin carriera proprio sulle pedane tedesche nel 2018 ed oggi ha quasi accarezzato anche la prima vittoria, visto che la finale è sfumata solo all’ultima stoccata. Infattiè stato sconfitto per 15-14 dal marocchino Houssam Elkord. La vittoria è andata al francese Romain Cannone, che ha battuto poi lo spadista africano in finale per 15-11. Sulal terzo posto, insieme a, ha chiuso anche l’ungherese ...

Advertising

usatoscherma : RT @Federscherma: COPPA DEL MONDO SPADA FEMMINILE – OTTO AZZURRE AVANZANO NEL TABELLONE DEI 64 DI DOMANI A FUJAIRAH - usatoscherma : RT @Federscherma: #heidenheim Coppa del Mondo Spada Maschile - Gabriele CImini vola in semifinale ?????????? Stop ai quarti per Andrea Santare… - ines_bianca : RT @Federscherma: #heidenheim Coppa del Mondo Spada Maschile - Gabriele CImini vola in semifinale ?????????? Stop ai quarti per Andrea Santare… - ines_bianca : RT @Federscherma: COPPA DEL MONDO SPADA FEMMINILE – OTTO AZZURRE AVANZANO NEL TABELLONE DEI 64 DI DOMANI A FUJAIRAH - Federscherma : COPPA DEL MONDO SPADA FEMMINILE – OTTO AZZURRE AVANZANO NEL TABELLONE DEI 64 DI DOMANI A FUJAIRAH… -