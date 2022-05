Advertising

DailyNews 24

La redazione sportiva di Televomero ha svelato un clamorosoche tocca ha come protagonista proprio Danilo: ' L'attuale presidente della Salernitana provò a prendere anche il ...Commenta per primo Il presidente della Salernitanasvela unsulla campagna acquisti di gennaio: ' Ho preso Walter Sabatini perché è una leggenda del calcio per il fiuto, la visione, la lucidità. Lui per prima cosa mi disse che se ... Retroscena Iervolino: provò ad acuistare il Napoli da De Laurentiis per questa cifra La redazione sportiva di Televomero ha svelato un clamoroso retroscena che tocca ha come protagonista proprio Danilo Iervolino: “L’attuale presidente della Salernitana provò a prendere anche il Napoli ...A quanto pare Iervolino offrì circa 400 milioni di euro ad Aurelio De Laurentiis per acquistare il Napoli. Il patron della squadra azzurra rifiutò questa proposta. Questo retroscena mette luce sulle ...