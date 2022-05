Quelli che… stasera cucino io

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 13 maggio 2022) Capita prima o poi di ritrovarsi il frigo vuoto o incappare in una serata storta, in cui non si ha voglia di accendere il fornello e si è troppo tristi e demotivati per cenare da soli. In questi casi, vale la regola dell’amico, ovvero uno sparring partner che abbia voglia di alleviare la nostra tristezza o, meglio ancora, fare la spesa e cucinare per noi (no, i vari servizi di delivery non rientrano ancora sotto la categoria amico, ma possono rivelarsi utili in altri frangenti). In questi casi il cibo si trasforma in comfort food per il morale, coccola gastronomica in grado di raddrizzare una giornata storta e cementare un’amicizia. Tutta la pizza del mondo, senza sprechi In alternativa, ci sono i classici salvacena. La pizza, ovviamente già pronta, è l’opzione numero uno: fragrante, profumata, decisamente consolatoria. Per accompagnarla non serve altro, a parte una buona birra e delle ...