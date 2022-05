Punita in una stanza con chi soffre di flatulenze Indagine per stalking al Tg1

(Di venerdì 13 maggio 2022) La giornalista del Tg1 Dania Mondini ha denunciato cinque colleghi-dirigenti per, sostenendo di aver subito ritorsioni e aggressioni verbale. Il caso è finito in procura

...'' per alcune frizioni relegandola nella stanza con il collega incapace di contenere le flatulenze. La cronista si sarebbe opposta alla decisione rifiutando di trasferirsi, scatenandoserie ...dai dirigenti e messa instanza con un collega che ha problemi di flatulenza: questa l'accusa che la giornalista del Tg1 Dania Mondini ha rivolto ai suoi superiori. Il caso è addirittura ...Il volto noto del Tg1 ha reso nota la vicenda spiegando di essere stata "punita" dai suoi superiori perché la sua ... "Mi hanno costretta a stare chiusa in una stanza insieme a un collega con problemi ...Il pg Marcello Monteleone avoca a sé l’inchiesta, togliendola di fatto al pm, e decide di continuare a indagare per stalking i 5 giornalisti della Rai La giornalista ha denunciato i suoi superiori e i ...