PSG, duello in porta tra Donnarumma e Navas: la decisione del club (Di venerdì 13 maggio 2022) Sembra che il duello in porta per il PSG abbia trovato una fine, il club ha deciso su chi puntare dei due. PSG Donnarumma NavasOrmai da quando Donnarumma si è trasferito a Parigi ha avuto inizio il duello tra i pali con Keylor Navas. Nonostante le critiche il portiere azzurro sembra comunque destinato a ricoprire il ruolo di futuro portiere titolare. Ad affermarlo è l'Equipe, che avvisa come il Paris Saint-Germain abbia scelto Donnarumma come estremo difensore titolare per la prossima stagione, aprendo quindi a Navas la possibilità di un trasferimento. Si vocifera che il costaricano sia pronto a un ritorno in Spagna o a un trasferimento in Inghilterra.

