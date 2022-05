(Di venerdì 13 maggio 2022) Quando si va alla ricerca disperata di idee pubblicitarie capaci di attirare l'attenzione degli sventurati consumatori, capita di scivolare su prodotti che non hanno nulla a che vedere con la buona ...

Luce_news : “Nero superdotato”: Layla accusata di sessualizzazione dei corpi e razzismo - orahounbelnick : Quello nero superdotato no? - ik0xuf : @eurallergico Altro che le chiavi......io lo farei chiavare da un nero superdotato...... - mauriziosocion : @UnoFRAtanti nn e vero glielo ha fatto un immigrante nero superdotato,zozzone........... -

Sempre lei, in abito, sta sullo sfondo. A farle da corollario, braccia indistinguibili che si muovono a ritmo di stacchetto musicale. Poi compare il nome del mascara. Al grido di "Extra black", ...... si sta consumando la Fashion show con un outfit da capogiro: un 'minidress verde e, cappotto ... Bonolis "", clamoroso ad Avanti un altro: erezione in diretta sotto gli occhi della ...Razzismo, estrema sessualizzazione e una valanga di stereotipi: queste le accuse rivolte all’ultima campagna promozionale di Layla Cosmetics. “The longer, the better”, lo spot del mascara Extra Black ...