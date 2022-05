(Di venerdì 13 maggio 2022) Proseguono ai pagamenti delle prestazioni INPS die Dis-erogate per far fronte a situazioni di perdita involontaria del posto di lavoro. Calcolate in funzione della retribuzione imponibile ai fini previdenziali () e del reddito medio mensile (DIS-), soggette comunque ad un massimale mensile di 1.360,77 euro, le due prestazioni sono corrisposte dall’Istituto direttamente ai beneficiari. Gli importi e ledi liquidazione, disponibili sul portale “inps.it” con il servizio “Stato di un”, possono variare in funzione dei singoli beneficiari. Analizziamo in dettaglio quando e come saranno pagatee DIS-. Pagamenti Inps...

Il bonus è previsto per: lavoratori dipendenti pensionati disoccupato percettori di- Coll percettori di reddito cittadinanza lavoratori stagionali lavoratori autonomi colf e badanti. Il ...4/2019 ; ai lavoratori stagionali, nonchè ai percettori dell'indennità di disoccupazione (- COLL). Il bonus spetterà a coloro che presentano un reddito 2021 non superiore a 35.000 euro . ... Naspi e Dis-Coll 2022: le date di pagamento di maggio A luglio fino a 300 euro in più in busta paga, grazie al nuovo bonus 200 euro. Beneficio non per tutti ma solo per alcuni ...A luglio fino a 300 euro in più in busta paga, grazie al nuovo bonus 200 euro. Beneficio non per tutti ma solo per alcuni ...