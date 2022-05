MotoGP | Fabio Quartararo | “Buon inizio di weekend | mi sento a posto sia sul passo gara sia sul time attack”

Leggi su oasport

(Di venerdì 13 maggio 2022)chiude in maniera assolutamente positiva il suo venerdì del Gran Premio di Francia, settimo appuntamento del Mondiale2022. Sul tracciato di Le Mans (insolitamente baciato da sole pieno e temperature estive) il padrone di casa numero uno ha messo in mostra una M1 performante sia sul giro secco, sia sul fronte del, confermandosi prontissimo per primeggiare anche nella pista della Sarthe. Il campione del mondo in carica ha concluso le prime due sessioni di prove libere con il sesto crono nella classifica dei tempi combinata in 1:31.640 (dopo l’1:31.912 di questa mattina) con un distacco di 492 millesimi dallo scatenato Enea Bastianini della FP2 che ha fatto il vuoto rispetto a tutti. Per il pilota soprannominato “El Diablo”, tuttavia, gli spunti positivi non mancano ...