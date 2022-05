“Mi hanno cacciato? No, me ne sono andato”: è finita così la sua esperienza nel programma (Di venerdì 13 maggio 2022) L’ex volto dell’amatissimo programma televisivo ha fatto chiarezza sul perché è finita la sua esperienza: “Me ne sono andato”. Non solo i programmi televisivi possono chiudere i battenti, ma c’è chi sceglie di dire addio ad una trasmissione dopo diversi anni. È il caso, ad esempio, di Terence Hill, che dopo ben 13 anni di L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 13 maggio 2022) L’ex volto dell’amatissimotelevisivo ha fatto chiarezza sul perché èla sua: “Me ne”. Non solo i programmi televisivi poschiudere i battenti, ma c’è chi sceglie di dire addio ad una trasmissione dopo diversi anni. È il caso, ad esempio, di Terence Hill, che dopo ben 13 anni di L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

AlessandroCabo6 : @SecolodItalia1 Vada a cagare. Basta con il suo bullismo da 4 soldi. Via dalla TV italiana. Lo censuriamo? Perché n… - BrandauerLudwig : @LaRoss93718963 Nulla contro i gay ( fatti privati) il mio ,scritto diceva della sua immoralita politica ben prezz… - peppeplaces70 : @fcin1908it Ma come mai queste dichiarazioni ? Pensavo avevi capito e imparato la lezione dopo che ti hanno cacciat… - doveseiamore : @dusktilldowy ma perché ti hanno cacciato loro non ti meritano - GiaccAvv : @LucaNasir_33 @JuventinoinGer1 @osservatore_x @AzzoJacopo Per me ha ottenuto prima di Pirlo la cosa più importante… -