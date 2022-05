LIVE Sinner-Tsitsipas 6-7 2-6, ATP Roma 2022 in DIRETTA: l’azzurro lotta ma il greco trionfa sul Centrale e vola in semifinale! (Di venerdì 13 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.02 Grazie a tutti per averci seguito e buona serata! 16.00 Per quanto riguarda le statistiche, 10 ace e 5 doppi falli per Stefanos Tsitsipas contro i 3 ace e 2 doppi falli di Jannik Sinner. 66% di prime dell’azzurro contro il 65% del greco: 73% di punti con la prima contro il 71% di Tsitsipas che ha vinto il 42% di punti con la seconda contro il 30% bassissimo dell’italiano. 3 chance su 6 annullate dal classe 2001 contro il 5/6 dell’ellenico che ha vinto in totale 86 punti a 77. 15.57 Jannik Sinner manca l’appuntamento con il sorpasso ai danni di Cameron Norrie salendo virtualmente in posizione #12 con 3195 punti mentre il greco consolida il quinto posto con 5930 punti. Nella Race l’ellenico ... Leggi su oasport (Di venerdì 13 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.02 Grazie a tutti per averci seguito e buona serata! 16.00 Per quanto riguarda le statistiche, 10 ace e 5 doppi falli per Stefanoscontro i 3 ace e 2 doppi falli di Jannik. 66% di prime delcontro il 65% del: 73% di punti con la prima contro il 71% diche ha vinto il 42% di punti con la seconda contro il 30% bassissimo dell’italiano. 3 chance su 6 annullate dal classe 2001 contro il 5/6 dell’ellenico che ha vinto in totale 86 punti a 77. 15.57 Jannikmanca l’appuntamento con il sorpasso ai danni di Cameron Norrie salendo virtualmente in posizione #12 con 3195 punti mentre ilconsolida il quinto posto con 5930 punti. Nella Race l’ellenico ...

