LIVE MotoGP, GP Francia 2022 in DIRETTA: via alla FP1! Bagnaia e Quartararo osservati speciali (Di venerdì 13 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.01: Arrivano i primi tempi con Alex Rins a comandare in 1:33.637 a precedere Pol Espargaro di 0.199 e Brad Binder di 0.688. Siamo però solo all’inizio. 09.58: Tutti in pista per sondare le condizioni della pista. 09.55: Si prospetta una FP1 decisamente interessante. Saranno 45? molto intensi. 09.52: Condizioni perfette a Le Mans, con il sole. Meteo ideale per provare tutto quello che si deve in pista. 09:49: Guardando alla storia, scopriamo quali sono gli ultimi 10 vincitori a Le Mans: LE MANS – ULTIMI 10 VINCITORI 2012 – LORENZO Jorge SPA {Yamaha} 2013 – PEDROSA Dani SPA {Honda} 2014 – MARQUEZ Marc SPA {Honda} 2015 – LORENZO Jorge SPA {Yamaha} 2016 – LORENZO Jorge SPA {Yamaha} 2017 – VIÑALES Maverick SPA {Yamaha} 2018 – MARQUEZ Marc SPA {Honda} 2019 – MARQUEZ Marc SPA {Honda} 2020 – ... Leggi su oasport (Di venerdì 13 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.01: Arrivano i primi tempi con Alex Rins a comandare in 1:33.637 a precedere Pol Espargaro di 0.199 e Brad Binder di 0.688. Siamo però solo all’inizio. 09.58: Tutti in pista per sondare le condizioni della pista. 09.55: Si prospetta una FP1 decisamente interessante. Saranno 45? molto intensi. 09.52: Condizioni perfette a Le Mans, con il sole. Meteo ideale per provare tutto quello che si deve in pista. 09:49: Guardandostoria, scopriamo quali sono gli ultimi 10 vincitori a Le Mans: LE MANS – ULTIMI 10 VINCITORI 2012 – LORENZO Jorge SPA {Yamaha} 2013 – PEDROSA Dani SPA {Honda} 2014 – MARQUEZ Marc SPA {Honda} 2015 – LORENZO Jorge SPA {Yamaha} 2016 – LORENZO Jorge SPA {Yamaha} 2017 – VIÑALES Maverick SPA {Yamaha} 2018 – MARQUEZ Marc SPA {Honda} 2019 – MARQUEZ Marc SPA {Honda} 2020 – ...

Advertising

MMinami30 : RT @SkySportMotoGP: MotoGP, GP Francia: le prove libere in diretta LIVE da Le Mans #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #FrenchGP - dallaAallaZip : #FrenchGP, oggi la diretta LIVE delle prove libere di #LeMans con news, risultati e classifica in tempo reale. Seg… - corsedimoto : LIVE MOTOGP - Prove Libere MotoGP del GP di Le Mans 2022. Segui in diretta le FP1 con aggiornamenti in tempo reale… - zvicide : RT @SkySportMotoGP: MotoGP, GP Francia: le prove libere in diretta LIVE da Le Mans #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #FrenchGP - SkySportMotoGP : MotoGP, GP Francia: le prove libere in diretta LIVE da Le Mans #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #FrenchGP -