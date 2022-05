LIVE – IBI 22, i quarti di finale in diretta: ora Sinner-Tsitsipas, Zverev 1° semifinalista (Di venerdì 13 maggio 2022) Jannik Sinner per la prima volta disputerà i quarti di finale degli Internazionali d’Italia. Dopo aver superato Martinez, Fognini e Krajinovic, il tennista altoatesino è chiamato all’impresa contro Stefanos Tsitsipas, uno tra i migliori del circuito sulla terra battuta. Per la terza volta in carriera i due si ritrovano sul campo capitolino: i precedenti dicono una vittoria a testa. La prima affermazione fu di Tsitsipas nel 2° turno del 2019 (6-3 6-2) mentre Sinner vinse il match dell’anno successivo, sempre al 2° turno, in 3 set (6-1 6-7 6-2). Invece l’ultimo match ufficiale sul rosso risale alle semifinali di Barcellona nel 2021 con il greco vincitore con un doppio 6-3. Più recente, infine, l’ultimo confronto tra il n°5 ed il n° 13 del Ranking ATP: agli Australian Open ... Leggi su zon (Di venerdì 13 maggio 2022) Jannikper la prima volta disputerà ididegli Internazionali d’Italia. Dopo aver superato Martinez, Fognini e Krajinovic, il tennista altoatesino è chiamato all’impresa contro Stefanos, uno tra i migliori del circuito sulla terra battuta. Per la terza volta in carriera i due si ritrovano sul campo capitolino: i precedenti dicono una vittoria a testa. La prima affermazione fu dinel 2° turno del 2019 (6-3 6-2) mentrevinse il match dell’anno successivo, sempre al 2° turno, in 3 set (6-1 6-7 6-2). Invece l’ultimo match ufficiale sul rosso risale alle semifinali di Barcellona nel 2021 con il greco vincitore con un doppio 6-3. Più recente, infine, l’ultimo confronto tra il n°5 ed il n° 13 del Ranking ATP: agli Australian Open ...

