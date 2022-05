“L’ho seguito, mi piace”. Ida Platano trema: l’ex UeD ha saputo di Riccardo Guarnieri: non è rimasta indifferente (Di venerdì 13 maggio 2022) A Uomini e Donne arriva la svolta tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. E ora a parlare di loro ci pensa Federica Aversano, la corteggiatrice di Matteo Ranieri che ormai è uscita dal dating show di Maria De Filippi. Stando alle anticipazioni della pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover, Ida Platano sarebbe rimasta delusa dal comportamento di Riccardo Guarnieri che – per evitare fraintendimenti sul suo interesse – avrebbe deciso di non salutarla più. Quando però Maria De Filippi ha mostrato l’esterna di Veronica e Andrea, il cavaliere tarantino sarebbe scoppiato a piangere prima di uscire fuori dallo studio, rincorso da Ida Platano. Una reazione che sarebbe arrivata dopo aver ascoltato il brano “Fai Rumore” di Diodato, “brano che gli ricorda la ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 13 maggio 2022) A Uomini e Donne arriva la svolta tra Ida. E ora a parlare di loro ci pensa Federica Aversano, la corteggiatrice di Matteo Ranieri che ormai è uscita dal dating show di Maria De Filippi. Stando alle anticipazioni della pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover, Idasarebbedelusa dal comportamento diche – per evitare fraintendimenti sul suo interesse – avrebbe deciso di non salutarla più. Quando però Maria De Filippi ha mostrato l’esterna di Veronica e Andrea, il cavaliere tarantino sarebbe scoppiato a piangere prima di uscire fuori dallo studio, rincorso da Ida. Una reazione che sarebbe arrivata dopo aver ascoltato il brano “Fai Rumore” di Diodato, “brano che gli ricorda la ...

Advertising

VitoMorra : @1897_frank Non vi ho seguito ,nn ho avuto tempo,sono a Milano assisto un amico Invalido che si è ricoverato..L'uni… - Filippo230796 : @Jessiha11 @superlamontagna Io ho seguito solo 3 coppie nei reality! Una ha già un figlio, l altra sono fidanzati d… - analiticamente1 : @AieieBrazov3 @matteograndi l'ho linkato, ma te lo riporto 'Il mestiere di giornalista, in Russia, divenne progress… - spiderdanpo : @rob_ciccare10 Ieri ho seguito solo l’ultima parte e fortunatamente nella versione internazionale ?? - inharryshelter : non ho seguito l'eurovision ma sono sicura che Lauro meritava di più -