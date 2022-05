Isola dei Famosi, Patrizia Bonetti torna a casa dal suo amato: le prime immagini – tra i due una grande differenza d’età (Di venerdì 13 maggio 2022) Ha dovuto lasciare l’Isola dei Famosi per seri motivi di salute, ma tornata a casa aveva qualcuno ad aspettarla… e finalmente ha rivelato chi è. Patrizia Bonetti ha partecipato come naufraga a questa nuova edizione 2022 de ‘L’Isola dei Famosi’, in onda due volte a settimana, il Lunedì e il Venerdì su Canale 5 e condotto da Ilary Blasi. Patrizia è partita per i Caraibi 53 giorni fa insieme agli altri naufraghi, ma ha dovuto forzatamente abbandonare l’Isola Hondurena a causa di una grave ustione. Ritornata in studio da Ilary Blasi la Bonetti aveva dichiarato: “Sto bene”. “Mi sono ripresa finalmente, sto molto bene sono contenta di essere qui stasera. Ci tenevo tanto, ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 13 maggio 2022) Ha dovuto lasciare l’deiper seri motivi di salute, mata aaveva qualcuno ad aspettarla… e finalmente ha rivelato chi è.ha partecipato come naufraga a questa nuova edizione 2022 de ‘L’dei’, in onda due volte a settimana, il Lunedì e il Venerdì su Canale 5 e condotto da Ilary Blasi.è partita per i Caraibi 53 giorni fa insieme agli altri naufraghi, ma ha dovuto forzatamente abbandonare l’Hondurena a causa di una grave ustione. Rita in studio da Ilary Blasi laaveva dichiarato: “Sto bene”. “Mi sono ripresa finalmente, sto molto bene sono contenta di essere qui stasera. Ci tenevo tanto, ...

