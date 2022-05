Ismea: ancora su prezzo grano, per mais debole segnale di cedimento dei listini (Di venerdì 13 maggio 2022) (Adnkronos) – I prezzi dei seminativi rilevati in Italia sulle principali piazze di contrattazione e aggiornati ad aprile 2022 hanno registrato ulteriori rincari su base mensile, ad eccezione del mais per il quale si rileva un lieve ripiegamento dei listini. Lo evidenzia l’Ismea nella terza nota di aggiornamento sull’evoluzione dell’impatto del conflitto sui mercati dei cereali e della soia. In particolare, i listini del frumento duro si sono attestati a 503,66 euro/t (+84,2% rispetto aprile 2020, +86,5% su aprile 2021 e + 1,4% sul mese precedente) dopo i picchi raggiunti negli scorsi mesi di novembre e gennaio. Per questo prodotto, che – sottolinea l’Ismea – non ha una diretta correlazione con la guerra in atto, le prospettive sono di una prossima inversione di tendenza dei ... Leggi su italiasera (Di venerdì 13 maggio 2022) (Adnkronos) – I prezzi dei seminativi rilevati in Italia sulle principali piazze di contrattazione e aggiornati ad aprile 2022 hanno registrato ulteriori rincari su base mensile, ad eccezione delper il quale si rileva un lieve ripiegamento dei. Lo evidenzia l’nella terza nota di aggiornamento sull’evoluzione dell’impatto del conflitto sui mercati dei cereali e della soia. In particolare, idel frumento duro si sono attestati a 503,66 euro/t (+84,2% rispetto aprile 2020, +86,5% su aprile 2021 e + 1,4% sul mese precedente) dopo i picchi raggiunti negli scorsi mesi di novembre e gennaio. Per questo prodotto, che – sottolinea l’– non ha una diretta correlazione con la guerra in atto, le prospettive sono di una prossima inversione di tendenza dei ...

