Advertising

Inter : ? | ANCORAAAAAAAAAAAAAAAAAA 101'- Mancino clamoroso di #Perisic, e sono 4! #JuventusInter 2?? - 4??… - Inter : Ivan Perišic (IPA: [i?an peri?it?]; Spalato, 2 febbraio 1989) è un calciatore croato, centrocampista o attaccante d… - Inter : ?? | PERISIC 107'- In ritardo perchè #Perisic non ci ha lasciato il tempo di postare #JuventusInter 2?? - 4??… - sportli26181512 : Inter, Perisic dice addio a fine stagione: vicino l'accordo con il Chelsea: Ivan Perisic lascerà l'Inter al termine… - RGarinella : @LeonettiFrank Addirittura pare che il #Chelsea si sia prepotentemente inserito nelle ultime ore con una grande off… -

...più caldi della finale di Coppa Italia contro l'. Nelle immagini, riprese dalla tribuna Monte Mario dello stadio Olimpico subito dopo la rete del 4 - 2 dei nerazzurri ad opera di, si ...L', dopo la conquista della Coppa Italia contro la Juventus, cerca la rimonta scudetto per ... Dopo la doppietta contro la Juventus, Ivanvuole entrare nel tabellino dei marcatori anche in ...L'ex attaccante Nicola Ventola, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Sportal.it, in occasione dell'evento di lancio di Elimobile, tenutosi il 12 maggio a Milano presso The Mall. L'ex giocatore in I ...Un video diventato virale nelle ultime ore in rete ha fatto finalmente chiarezza sulla presunta 'pedata' che il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha sostenuto di aver ricevuto nei secondi ...