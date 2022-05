Inter | dalla festa per la Coppa al sogno scudetto | ma è allarme rosso | perché a Cagliari sarà durissima

(Di venerdì 13 maggio 2022) Tra birrette, sigari e bollicine, l'si è concessa la giusta dose didopo aver alzato nel cielo di Roma l'ottavaItalia della sua storia, oltre che secondastagionale. Ma è già tempo di sospendere i festeggiamenti: il campionato si palesa infatti come la prova di maturità definitiva perla squadra nerazzurra. La sfida è rimanere concentrati dopo la "sbornia" dell'Olimpico, sentirsi affamati pur con la pancia un po' più piena e non perdere la fiducia in un finale miracoloso. Tutto insieme e tutto subito. Mica facile. La supremazia dell'nei confronti della Juventus (zero sconfitte su quattro partite stagionali, di cui due "finali") genera infatti l'effetto collaterale nei confronti del Milan: l'idea che, qualora lofinisse nella metà ...

Advertising

AlfredoPedulla : #CoppaItaliaFrecciarossa all’@Inter. La @juventusfc chiude la stagione senza titoli: non accadeva dalla stagione 2010-2011 - Inter : ?? JUVENTUS - INTER ??? ?? Da Roma a Roma ?? Andrea Ranocchia e la sua storia nerazzurra ?? Dalla finale di Coppa Itali… - Inter : ?? | WORK HARD, PLAY HARD Prosegue il lavoro dei nerazzurri a due giorni dalla finale di #CoppaItaliaFrecciarossa ?? - valter88285036 : @AnjeruG @Davide47136923 @it_inter No , manca ancora vincere la Champions con un rigore tre metri fuori area e vinc… - taiocchi_marco : @BaldoCucchiara @MauriLog @FBiasin Si era rosso sul 4-2 Inter a 3 minuti dalla fine della partita -

Genova " A due giornatefine del campionato, la corsa salvezza è ancora apertissima : nessun verdetto è stato emesso. ...e non arrivare alla lotteria dell'ultima giornata (trasferta in casa),...Romano Galvani, centrocampista che giocava con il 3 e divenne l'idolo diPer Trifunovic è un ... Wim Jonk, lo scudiero di Bergkamp, croce e delizia dell'che vinse la Coppa UefaLa squadra di Inzaghi bestia nera dei bianconeri nell'annata che sta per concludersi con i successi in campionato, in Supercoppa e in Coppa Italia: i precedenti di Fiorentina e Lazio negli anni '40 ...Le parole al veleno del fratello di Adrien Rabiot dopo Juventus-Inter. All'indomani dalla vittoria dell'Inter sulla Juventus in finale di Coppa Italia, la famiglia Rabiot torna in vena di polemiche.