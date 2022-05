Incidente a Grosseto | gravissimo un uomo in scooter

(Di venerdì 13 maggio 2022) Il luogo dell'e il motorino dell'(Foto Aprili) Undopo unaccaduto in via della Repubblica a. Da capire la dinamica. C'è stato uno scontro tra lo ...

Il luogo dell'e il motorino dell'uomo (Foto Aprili) Un uomo è gravissimo dopo unaccaduto in via della Repubblica a. Da capire la dinamica. C'è stato uno scontro tra lo scooter bianco su cui viaggiava l'uomo, un 70enne di, e una macchina. Ad avere la ......di incrementare i livelli di sicurezza sulle strade e ridurre il numero di vittime da... I servizi hanno visto impegnate oltre 120 pattuglie della sezione della Polizia Stradale die ... Grosseto, scooterista morì dopo l'incidente alla rotatoria: chiesto il processo Grosseto, 13 maggio 2022 - Un uomo è gravissimo dopo un incidente accaduto in via della Repubblica a Grosseto. Da capire la dinamica. C'è stato uno scontro tra lo scooter bianco su cui viaggiava l'uom ...GROSSETO - Incidente stradale intorno alle 16.30 in via della Repubblica a Grosseto. Nel sinistro è rimasto gravemente ferito un uomo di 70 anni. Sul ...