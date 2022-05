Il Comune di Bergamo acquisisce le ex Canossiane: 13mila metri di verde aperti ai cittadini (Di venerdì 13 maggio 2022) Bergamo. Diventa sempre più concreto il progetto per la riqualificazione delle ex Canossiane, l’immobile – una volta, appunto, di proprietà delle suore – che affaccia lungo la storica via San Tomaso, a pochi passi dall’Accademia Carrara e dalla GAMeC. Giovedì sera 12 maggio i contenuti del progetto, sviluppato da Br.BE. società di Supernova, specializzata in iniziative di riqualificazione urbana, sono stati illustrati in un incontro pubblico online da Manuela Panzini, senior development manager di Supernova, e dagli Assessori Francesco Valesini e Giacomo Angeloni. Il progetto, che ha incassato, dopo un lungo iter, i pareri favorevoli da parte degli organismi competenti, prevede la sistemazione e la valorizzazione, con un’attenzione particolare alla qualità dell’operazione, dell’area privata ormai da tempo dismessa delle ex Canossiane, ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 13 maggio 2022). Diventa sempre più concreto il progetto per la riqualificazione delle ex, l’immobile – una volta, appunto, di proprietà delle suore – che affaccia lungo la storica via San Tomaso, a pochi passi dall’Accademia Carrara e dalla GAMeC. Giovedì sera 12 maggio i contenuti del progetto, sviluppato da Br.BE. società di Supernova, specializzata in iniziative di riqualificazione urbana, sono stati illustrati in un incontro pubblico online da Manuela Panzini, senior development manager di Supernova, e dagli Assessori Francesco Valesini e Giacomo Angeloni. Il progetto, che ha incassato, dopo un lungo iter, i pareri favorevoli da parte degli organismi competenti, prevede la sistemazione e la valorizzazione, con un’attenzione particolare alla qualità dell’operazione, dell’area privata ormai da tempo dismessa delle ex, ...

