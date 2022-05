Ida Platano segue Riccardo Guarnieri fuori dallo studio?

Advertising

zazoomblog : Chi è Ida Platano di Uomini e Donne? Età e Instagram - #Platano #Uomini #Donne? #Instagram - zazoomblog : Uomini e Donne tutto sul ritorno di fiamma tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri - #Uomini #Donne #tutto #ritorno… - infoitcultura : Uomini e Donne. Ida Platano e Riccardo Guarnieri escono allo scoperto, la clamorosa indiscrezione che - infoitcultura : Uomini e Donne, anticipazioni 12 maggio: Tina Cipollari ancora contro Ida Platano. Isabella Ricci si sposa -

Interviene anche, attaccando pacatamente il fotografo: 'Se hai scelto di stare con una donna carina, per te era bellissima' . E la risposta di lui aumenta il delirio in studio: E Tina ...... trono over: anticipazioni su Riccardo eProssimamente a Uomini e Donne Riccardo Guarnieri sarà protagonista di un acceso confronto a centro studio e dovrà vedersela con, sua ex ...Ancora colpi di scena per Ida e Riccardo, due protagonisti chiacchieratissimi di Uomini e Donne. Sarà il momento della svoltaUomini e Donne, anticipazioni registrazione puntata 11 maggio: colpi di scena in arrivo per Ida Platano e per Luca ormai prossimo alla .... Dopo aver discusso e pianto, Riccardo e Ida hanno deciso di ...