“Ha distrutto il modo di vedere il calcio!” | attacco pesantissimo a Mourinho

Advertising

serieAnews_com : ??? #Mourinho ancora criticato, questa volta è nel mirino di #Pique ??? il difensore: 'Ha distrutto il modo di veder… - PagineRomaniste : #Pique duro con #Mourinho: 'In Spagna ha distrutto il modo di vedere calcio e il rapporto tra i giocatori. Andava i… - forzaroma : #Piqué su #Mourinho: “In #Spagna ha distrutto il modo di vedere il calcio” #ASRoma - VoceGiallorossa : ???Barcellona, Pique: 'Mourinho? Nei suoi anni in Spagna ha distrutto il modo di vedere il calcio, anche il rapporto… - sportface2016 : #Pique attacca #Mourinho: 'Ha distrutto il modo di vedere il calcio in Spagna e anche i rapporti tra i giocatori di… -

BrindisiReport

In quegli anni haildi vedere il calcio, anche il rapporto tra i giocatori . Se Mourinho va da un giocatore e gli dice che uno lo odia, quello gli crede. Una volta ho salutato Iker ...Duro attacco di Gerard Piqué nei confronti di Jose Mourinho. Il difensore del Barcellona ha rinfacciato allo Special One, che ha allenato il Real Madrid, di averildi vedere il calcio in Spagna: 'In Spagna è stata durissima, per Mourinho. Ricordo che la prima volta che venne al Camp Nou con il Real Madrid, dopo aver vinto il triplete con l'... Vandali in azione nel parco Maniglio: distrutto il bagno per disabili Il difensore del Barcellona ha raccontato vari retroscena sull'avventura di José Mourinho come allenatore in Spagna ...Il difensore blaugrana commenta l’esperienza spagnola di Mourinho e non risparmia le critiche Gerard Piqué ha rilasciato un’intervista a skybet e tra i diversi temi ha parlato anche di José Mourinho, ...