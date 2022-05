Giro d’Italia 2022, strade chiuse a Napoli e a Giugliano: l’ordinanza (Di venerdì 13 maggio 2022) L’edizione numero 105 del Giro d’Italia 2022 arriva a Napoli e anche a Giugliano. Per quest’occasione la viabilità cittadina subirà diversi disagi. strade chiuse, deviazioni pedonali e veicolari già a partire dalla giornata di oggi venerdì 13 maggio a Napoli centro. Nella giornata di domani, invece, sabato 14 maggio, strade chiuse a Giugliano dalle ore 10 L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 13 maggio 2022) L’edizione numero 105 delarriva ae anche a. Per quest’occasione la viabilità cittadina subirà diversi disagi., deviazioni pedonali e veicolari già a partire dalla giornata di oggi venerdì 13 maggio acentro. Nella giornata di domani, invece, sabato 14 maggio,dalle ore 10 L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

