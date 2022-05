Follia a Roma: prima aggredisce la compagna poi si scaglia contro gli agenti (Di venerdì 13 maggio 2022) Attimi di paura ieri sera per una giovane donna di 27 anni che è stata aggredita e ferita dal proprio compagno. Non pago, l’uomo — un cittadino bosniaco di 28 anni — ha provato a colpire gli agenti intervenuti, minacciandoli con una bottiglia rotta. L’aggressore è stato poi bloccato e arrestato dalla Polizia Locale nei pressi del campo rom di via Salviati. Leggi anche: Roma, finisce il turno al bar e viene accoltellato in strada: è caccia all’aggressore La denuncia della donna e l’inseguimento Dopo l’aggressione, la 27enne ferita e sotto shock è uscita di corsa dal campo, dirigendosi verso una pattuglia dell’Unità SPE (Sicurezza Pubblica ed Emergenziale) che in quel momento era in servizio di vigilanza nell’area circostante. Fornito aiuto immediato alla 27enne i caschi bianchi, diretti dal Vice Comandante Dott. Stefano Napoli, hanno inseguito ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 13 maggio 2022) Attimi di paura ieri sera per una giovane donna di 27 anni che è stata aggredita e ferita dal proprio compagno. Non pago, l’uomo — un cittadino bosniaco di 28 anni — ha provato a colpire gliintervenuti, minacciandoli con una bottiglia rotta. L’aggressore è stato poi bloccato e arrestato dalla Polizia Locale nei pressi del campo rom di via Salviati. Leggi anche:, finisce il turno al bar e viene accoltellato in strada: è caccia all’aggressore La denuncia della donna e l’inseguimento Dopo l’aggressione, la 27enne ferita e sotto shock è uscita di corsa dal campo, dirigendosi verso una pattuglia dell’Unità SPE (Sicurezza Pubblica ed Emergenziale) che in quel momento era in servizio di vigilanza nell’area circostante. Fornito aiuto immediato alla 27enne i caschi bianchi, diretti dal Vice Comandante Dott. Stefano Napoli, hanno inseguito ...

