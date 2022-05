Advertising

FirenzePost : Firenze: romeno bloccato col taser, usato prima volta dalla polizia in città -

... per effetto della legge europea che permette ad ogni cittadinodi votare ed essere votato ... che ha circa 200.000 abitanti e che è la terza città del Centro Italia dopo Roma e, ha ...Sono centinaia che arrivano da Napoli, Bari,, Chieti, Lecce, Torino. Chiudono la classifica ... caduto il 22 marzo, attualmente in viaggio dal confinedove ha servito da interprete per ...(ANSA) - FIRENZE, 13 MAG - Usato per la prima volta a Firenze il taser, il nuovo dispositivo che permette di immobilizzare le persone. Lo ha fatto la polizia per arrestare un romeno di 36 anni per ...E' la prima volta a Firenze FIRENZE — Per la prima volta a Firenze la polizia ... La polizia ha arrestato un cittadino di origine romena di 36 anni. Tutto è iniziato in un supermercato di viale ...