Elon Musk - Sospendo l' accordo per l' acquisto di Twitter

(Di venerdì 13 maggio 2022) Fino a qualche giorno fa,sembrava procedere spedito verso l'acquisizione di, ma ora arriva il colpo di scena: il numero uno della Tesla e di SpaceX, infatti, ha annunciato che l'da 44 miliardi di dollari "è temporaneamente sospeso in attesa di dettagli a supporto del calcolo che gli account spam/falsi rappresentino effettivamente meno del 5% degli utenti". L'andamento di Borsa. L'annuncio è stato accolto positivamente dal mercato borsistico. Il titolo, nelle fasi di pre-apertura della Borsa di Wall Street, guadagna oltre il 5%. Negli ultimi giorni le azioni sono state fortemente penalizzate dai timori che l'operazione possa rappresentare una distrazione pere una fonte di problemi per la Tesla. Dunque, l'annuncio odierno potrebbe essere visto come una sorta di sollievo ...

Advertising

Agenzia_Ansa : L'accordo con Twitter è 'temporaneamente sospeso'. Lo ha fatto sapere Elon Musk in un tweet. #ANSA - SkyTG24 : Il patron di Tesla #ElonMusk ha annunciato con un tweet il congelamento dell'intesa di acquisizione per 44 miliardi… - matteosalvinimi : Ma quanto mi piace Elon Musk!?! - MattiaGallo17 : RT @rtl1025: ?? 'Resto impegnato all'acquisizione' di #Twitter. Lo twitta Elon #Musk dopo aver annunciato una sospensione temporanea dell'ac… - tixxxtweety : Ah. Ed io che pensavo fosse una burla. Elon Musk ha sospeso l’acquisto di Twitter -

L'accordo con Twitter è "temporaneamente sospeso in attesa di dettagli che supportino il calcolo che gli account di spam/fake rappresentino meno del 5% degli utenti". Lo scrivein un tweet . Non arresta il crollo Twitter nel pre - market dopo cheha twittato che la sua acquisizione da 44 miliardi di dollari è "temporaneamente sospesa" a causa di una ...A gelare gli investitori, quando oltre Oceano non è ancora l'alba, è un tweet diche, d'improvviso, rimette in discussione l'intesa raggiunta alla fine di aprile. Immediata la reazione ...«C'è una certa probabilità che Tesla produca un'auto più piccola della Model 3». Ad annunciarlo Elon Musk, ceo del colosso dell'auto elettrica, durante il summit Future of the Car organizzato dal ...L'imprenditore ha annunciato a sopresa di aver messo in standby la possibile acquisizione a causa di divergenze nel calcolo degli account di spam e fake news ...