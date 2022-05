Concorso ATA 24 mesi, domande in scadenza il 18 maggio. Tutti gli approfondimenti con guida e FAQ (Di venerdì 13 maggio 2022) Alle 23,59 del 18 maggio 2022 scade il termine ultimo per l'invio della domanda per il Concorso ATA 24 mesi, ovvero l'aggiornamento delle graduatorie di prima fascia. Nel corso di queste settimane abbiamo pubblicato articoli di approfondimento, FAQ e la guida alla compilazione. Li raccogliamo di seguito L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 13 maggio 2022) Alle 23,59 del 182022 scade il termine ultimo per l'invio della domanda per ilATA 24, ovvero l'aggiornamento delle graduatorie di prima fascia. Nel corso di queste settimane abbiamo pubblicato articoli di approfondimento, FAQ e laalla compilazione. Li raccogliamo di seguito L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Concorso ATA 24 mesi, domande in scadenza il 18 maggio. Tutti gli approfondimenti con guida e FAQ - marcuccimauriz : RT @WorkISJob: PERSONALE DOCENTE E ATA PUBBLICATA LA SELEZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE PER L'ANNO ACCADEMICO 2022-2023 - WorkISJob https://t.… - lentepubblica : #Concorso #ATA24mesi: ecco la #scadenza imminente - WorkISJob : PERSONALE DOCENTE E ATA PUBBLICATA LA SELEZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE PER L'ANNO ACCADEMICO 2022-2023 - WorkISJob - CiccioniSe : RT @orizzontescuola: Concorso ATA 24 mesi, domande in scadenza il 18 maggio. Tutti gli approfondimenti con guida e FAQ -