Buco nero della via Lattea | ecco la prima foto di Sagittarius A*

È stata svelata nella giornata di ieri l'incredibile fotografia di Sagittarius A*, il Buco nero presente al centro della nostra galassia. L'immagine è stata mostrata al mondo durante una conferenza stampa internazionale, che è stata presentata anche dalla sede centrale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica a Roma. Il Buco nero al centro della nostra galassia Il Buco nero in questione si trova a circa 27 mila anni luce dal nostro pianeta. Prende il suo nome a partire dalla direzione: Sagittarius A*, che infatti si trova in direzione della costellazione del Sagittario. L'incredibile scoperta è frutto di 300 scienziati, di 100 istituti di 20 Paesi nel mondo tra cui molti italiani.

